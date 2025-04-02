Интерпол отказал правоохранителям БиГ в задержании лидеров РС Додика и Стевандича

Секретариат Интерпола не стал удовлетворять запрос правоохранителей Боснии и Герцеговины (БиГ) об аресте президента Республики Сербской (РС) Милорада Додика и председателя Народной скупщины республики Ненада Стевандича.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии