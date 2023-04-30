ФСБ раскрыла убийство вице-губернатора Петербурга Маневича, совершенное 25 лет назад

По версии правоохранителей, чиновника расстреляли по заказу лидера «тамбовской» ОПГ. Убийство бывшего вице-губернатора Северной столицы Михаила Маневича 18 августа 1997 года на улице Рубинштейна, дело рук двух членов так называемой «тамбовской» преступной группировки.
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