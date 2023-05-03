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Самсонов отразил 24 броска из 28 в 1-м матче с «Флоридой». Поражение – 3-е в этом плей-офф

«Лифс» уступили «Пантерс» (2:4) в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (0-1).  Российский вратарь в 3-й раз в этом плей-офф пропустил 4+ шайбы за матч.

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