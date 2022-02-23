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Челиос о том, что Хара сравнялся с ним по матчам: «Не буду утверждать, что доволен. Но рекорды для того и существуют, чтобы их бить, так?»

Крис Челиос не беспокоится из-за того, что Хара готов побить его рекорд.  Трехкратный обладатель Кубка Стэнли прокомментировал тот факт, что Здено Хара сумел повторить его рекорд по количеству матчей в НХЛ для защитников.

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