Челиос о том, что Хара сравнялся с ним по матчам: «Не буду утверждать, что доволен. Но рекорды для того и существуют, чтобы их бить, так?»

Крис Челиос не беспокоится из-за того, что Хара готов побить его рекорд. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли прокомментировал тот факт, что Здено Хара сумел повторить его рекорд по количеству матчей в НХЛ для защитников.
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