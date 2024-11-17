На набережной Карповки завершилась реставрация исторической подстанции

Она помогла запустить в Северной столице трамвайное движение На набережной реки Карповки завершилась реставрации исторической тяговой подстанции №2, благодаря которой в Северной столице смогли запустить трамвайное движение.
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