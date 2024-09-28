Материальная помощь, испытательный срок и увольнения. С какими вопросами обращались граждане на профсоюзный правовой прием.

26 сентября по всей стране прошли республиканские правовые приемы. Как правило, помимо профсоюзных юристов, там присутствуют представители прокуратуры, а также председатели районных и городских объединений профсоюзов.
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