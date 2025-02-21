Глава Аргентины Милей вручил Илону Маску бензопилу в подарок

Вашингтон, 21 февраля, 2025, 04:07 — ИА Регнум. Бензопилу вручил в подарок американскому предпринимателю и главе ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илону Маску президент Аргентины Хавьер Милей на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Вашингтоне.
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