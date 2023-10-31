Театр абсурда
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Театр абсурда

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Можно ли доверять оружие перебежчикам из ВСУ?

Можно ли доверять оружие перебежчикам из ВСУ?

Первый батальон из экс-военных Украины поступил на службу в армию России Сергей Аксенов Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Материал комментируют: Алексей Леонков Дмитрий Еловский Дмитрий Селезнев Добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из бывших бойцов ВСУ, начал служить в армии России.

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Комментарии
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Александр Семенов
А они кого предали? Вы бандеровка?
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2 д.
ВА
Виктор Александров
Если кто подзабыл, то напомню, что «День независимости Украины» 24 августа. На полтора месяца раньше, 12 июня 1990 Россия объявила суверенитет, независимость номенклатуры Ель-Цина от номенклатуры Горбачёва. Праздник так и назывался: &quot;День независимости&quot;, что мы теперь с радостью празднуем как &quot;День России&quot;. А мы ещё хохлам претензии предъявляем: как так они свою историю не знают? А так, как мы. Ведь мы - один народ! Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
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2 д.
Андрей Красноперов
Давно надо было работать с  украинцами и формировать подобные подразделения.
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2 д.

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