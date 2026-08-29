Ночное бинго

1. Масштабные детонации с сопутствующими разрущениями под Киевом стали следствием поражения двух крупных складов с ракетами и дрона противника, включая "Фламинго".
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