Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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«Уничтожение всего человечества»: Карлсон обозначил красную черту для Трампа

«Уничтожение всего человечества»: Карлсон обозначил красную черту для Трампа

Известный американский журналист и консервативный комментатор Такер Карлсон выступил с жёстким заявлением, в котором призвал к немедленному отстранению от власти любого президента — включая Дональда Трампа — если тот всерьёз начнёт рассматривать возможность первого применения ядерного оружия.

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