Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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В Смоленске инициирована проверка информации о медведе с гниющими ранами под Смоленском

В Смоленске инициирована проверка информации о медведе с гниющими ранами под Смоленском

Ранее местные жители сообщили, что дикое животное, которое содержат в клетке на территории смоленского кафе, страдает Прокуратура Смоленской области начала проверку сообщений о плохих условиях содержания медведицы Маши на территории кафе в Сафоновском районе.

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