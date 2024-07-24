В Смоленске инициирована проверка информации о медведе с гниющими ранами под Смоленском

Ранее местные жители сообщили, что дикое животное, которое содержат в клетке на территории смоленского кафе, страдает Прокуратура Смоленской области начала проверку сообщений о плохих условиях содержания медведицы Маши на территории кафе в Сафоновском районе.
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