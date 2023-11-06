В Роскачестве рассказали, какой должна быть температура в квартире в отопительный сезон

Заместитель директора Департамента защиты прав потребителей и развития качества финансовых услуг Роскачества Игорь Поздняков рассказал RT, какая температура должна быть в квартире в холодное время года, и что делать, если установленные в этом отношении нормы не соблюдаются.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии