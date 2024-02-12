В Смоленске бойцы СВО со статусом госслужащих могут вернуться на прежнее место работы

А диверсантам ужесточат наказание. Смоленский сенатор Артем Малащенков рассказал о принятых законах Трудовые права госслужащих, в том числе из Смоленской области, которые были мобилизованы, либо добровольно заключили контракт с Вооруженными Силами РФ, сохранят.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии