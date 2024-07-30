Эволюция беспилотных подразделений ВСУ Эволюция беспилотных подразделений ВСУ Хотелось кратко (насколько это возможно) описать эволюцию беспилотных подразделений противника.
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Эволюция беспилотных подразделений ВСУ Эволюция беспилотных подразделений ВСУ Хотелось кратко (насколько это возможно) описать эволюцию беспилотных подразделений противника.
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