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Археологи рассказали об ужасных находках, сделанных под пирамидой Майя

Археологи рассказали об ужасных находках, сделанных под пирамидой Майя

То, что обнаружили ученые, подтверждает теорию о совершении цивилизацией человеческих жертвоприношений Национальный институт антропологии и истории (INAH) Мексики представил данные исследования храма на территории Мораль-Реформа в штате Табаско.

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