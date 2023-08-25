Археологи рассказали об ужасных находках, сделанных под пирамидой Майя

То, что обнаружили ученые, подтверждает теорию о совершении цивилизацией человеческих жертвоприношений Национальный институт антропологии и истории (INAH) Мексики представил данные исследования храма на территории Мораль-Реформа в штате Табаско.
То, что обнаружили ученые, подтверждает теорию о совершении цивилизацией человеческих жертвоприношений Национальный институт антропологии и истории (INAH) Мексики представил данные исследования храма на территории Мораль-Реформа в штате Табаско.
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