Головы украинских нацистов после окончания войны - главное условие России

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Комментарии
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Катерина
Ну  дык...   я  так  и  поняла...  воевать  здоровье и  возраст  не  позволяют.  Самое время  в  диванные  стратеги.  Тут  таких  МОРЕ.   Помню  одного такого-же...  исчез  куда-то  после  того,  как  сына  мобилизовали...  оказалось  по  ошибке...  вернули.  Но  папа ,  видно,  прочувствовал... Помалкивает  теперь.
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1 час.
Александр Макеев
В статье описано то, что всем здравомыслящим людям всё давно ясно и понятно. Но не предложен рецепт полного навсегда уничтожения в Украине и на всей Земле либерализма-нацизма. Ибо не предложен рецепт мировоззрения-идеологии здравомыслия постижения и применения на практике знаний эволюционирующего всезнания вселенной, человека и общества, и методологии применения знаний на обеспечение эволюционирующего оптимума индивидуального и совместного бытия на принципе не меньше уникального эволюционирующего индивидуального и совместного минимума, но не больше уникальной эволюционирующей индивидуальной и совместной достаточности в производстве и потреблении съедобных и несъедобных потребительских ценностей и услуг. В том числе ненасильственного, без геноцида достижения и поддержания на Земле оптимума количества людей на Земле: не меньше популяционно необходимых 400 миллионов, но не больше популяционно достаточных 2,4 миллиардов человек. С гармонией квот на эволюционирующее количество жителей в каждой стране, в каждом регионе, каждой климатической зоне.😇
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59 мин.
ВБ
Владимир Бурцев
Как то неприлично даме на передовой бегать с наганом и чего уподобляться Жа́нне д&#39;Арк, тем более &quot;ваш меч&quot; на этом ресурсе рубит тоже с плеча, как капусту на &quot;борщчь&quot;- видимо некому поучить щи варить. Что же вы борцы позакрывали свои личики (личины) на страничке (тут таких море), может, что то почуяли неладное? И в чем разница высоко возрастной &quot;диванной леди&quot; и наблюдателями со стороны-?- они хоть в армии служили и имеют мало-мальски представление о происходящем. Все на уровне В. Соловьева из блиндажа- не больше. Вот так затворница Катя.
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23 мин.

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