Головы украинских нацистов после окончания войны - главное условие России

Катерина Ну дык... я так и поняла... воевать здоровье и возраст не позволяют. Самое время в диванные стратеги. Тут таких МОРЕ. Помню одного такого-же... исчез куда-то после того, как сына мобилизовали... оказалось по ошибке... вернули. Но папа , видно, прочувствовал... Помалкивает теперь.

Александр Макеев В статье описано то, что всем здравомыслящим людям всё давно ясно и понятно. Но не предложен рецепт полного навсегда уничтожения в Украине и на всей Земле либерализма-нацизма. Ибо не предложен рецепт мировоззрения-идеологии здравомыслия постижения и применения на практике знаний эволюционирующего всезнания вселенной, человека и общества, и методологии применения знаний на обеспечение эволюционирующего оптимума индивидуального и совместного бытия на принципе не меньше уникального эволюционирующего индивидуального и совместного минимума, но не больше уникальной эволюционирующей индивидуальной и совместной достаточности в производстве и потреблении съедобных и несъедобных потребительских ценностей и услуг. В том числе ненасильственного, без геноцида достижения и поддержания на Земле оптимума количества людей на Земле: не меньше популяционно необходимых 400 миллионов, но не больше популяционно достаточных 2,4 миллиардов человек. С гармонией квот на эволюционирующее количество жителей в каждой стране, в каждом регионе, каждой климатической зоне.😇