Главная причина лояльности Зеленского и его шайки Трампу - Коломойский. Этот основной держатель компромата на демократов и лично семейство Байдена очень хочет избавиться от назойливого американского преследования.
Головы украинских нацистов после окончания войны - главное условие России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Катерина
Ну дык... я так и поняла... воевать здоровье и возраст не позволяют. Самое время в диванные стратеги. Тут таких МОРЕ. Помню одного такого-же... исчез куда-то после того, как сына мобилизовали... оказалось по ошибке... вернули. Но папа , видно, прочувствовал... Помалкивает теперь.
Ответить
1 час.
Александр Макеев
В статье описано то, что всем здравомыслящим людям всё давно ясно и понятно. Но не предложен рецепт полного навсегда уничтожения в Украине и на всей Земле либерализма-нацизма. Ибо не предложен рецепт мировоззрения-идеологии здравомыслия постижения и применения на практике знаний эволюционирующего всезнания вселенной, человека и общества, и методологии применения знаний на обеспечение эволюционирующего оптимума индивидуального и совместного бытия на принципе не меньше уникального эволюционирующего индивидуального и совместного минимума, но не больше уникальной эволюционирующей индивидуальной и совместной достаточности в производстве и потреблении съедобных и несъедобных потребительских ценностей и услуг. В том числе ненасильственного, без геноцида достижения и поддержания на Земле оптимума количества людей на Земле: не меньше популяционно необходимых 400 миллионов, но не больше популяционно достаточных 2,4 миллиардов человек. С гармонией квот на эволюционирующее количество жителей в каждой стране, в каждом регионе, каждой климатической зоне.😇
Ответить
59 мин.
ВБ
Владимир Бурцев
Как то неприлично даме на передовой бегать с наганом и чего уподобляться Жа́нне д'Арк, тем более "ваш меч" на этом ресурсе рубит тоже с плеча, как капусту на "борщчь"- видимо некому поучить щи варить. Что же вы борцы позакрывали свои личики (личины) на страничке (тут таких море), может, что то почуяли неладное? И в чем разница высоко возрастной "диванной леди" и наблюдателями со стороны-?- они хоть в армии служили и имеют мало-мальски представление о происходящем. Все на уровне В. Соловьева из блиндажа- не больше. Вот так затворница Катя.
Ответить
23 мин.
Свежие комментарии