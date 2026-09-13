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FiNE NEWS

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Павел Прилучный возвращается в шестом сезоне сериала «Мажор»

В августе 2026 года стартовали съемки шестого сезона популярного сериала «Мажор». В продолжении проекта к своим ролям возвращаются Павел Прилучный, Анастасия Епифанова, Павел Чинарёв, Александр Обласов, Лиза Шакира, Анна Цуканова-Котт и другие актёры.

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