Павел Прилучный возвращается в шестом сезоне сериала «Мажор»

В августе 2026 года стартовали съемки шестого сезона популярного сериала «Мажор». В продолжении проекта к своим ролям возвращаются Павел Прилучный, Анастасия Епифанова, Павел Чинарёв, Александр Обласов, Лиза Шакира, Анна Цуканова-Котт и другие актёры.
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