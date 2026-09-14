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Мерц заявил, что внешняя политика ему важнее ряда внутриполитических дискуссий

Мерц заявил, что внешняя политика ему важнее ряда внутриполитических дискуссий

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц признал, что внешнеполитические европейские вопросы для него важнее, чем внутриполитические дискуссии в Германии.

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