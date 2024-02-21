В Bank of China ответили на сообщения о прекращении приема платежей из РФ

В Bank of China назвали слухами информацию об остановке приема платежей из России. Указаний о прекращении обслуживания российских клиентов в банке не получали, заявил представитель финансовой организации.
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