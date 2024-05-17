Санду объяснила, почему за четыре года своего мандата ни разу не посетила Приднестровье

Президент страны Майя Санду ни разу не совершала официальную поездку на левый берег Днестра. Глава государства утверждает, что воздержалась от посещения непризнанного региона, чтобы «поддержать стабильность» на двух берегах Днестра, но всегда готова встретиться с тамошними гражданами, когда они приезжают на правый берег.