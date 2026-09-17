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2,7 млн участников и новый этап: Роспотребнадзор проводит «Диктант здоровья» до 6 октября

2,7 млн участников и новый этап: Роспотребнадзор проводит «Диктант здоровья» до 6 октября

С 15 сентября по 6 октября 2026 года Роспотребнадзор запускает третий тематический трек Всероссийской акции «Диктант здоровья».

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