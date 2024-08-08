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Закон и Порядок

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Получивший ранение военкор Поддубный находится в реанимации

Получивший ранение военкор Поддубный находится в реанимации

Военкор Поддубный после ранения находится в реанимации, получает лечение © РИА Новости / Михаил Воскресенский Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.

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