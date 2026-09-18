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Новости Липецка

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Пять новых камер начали следить за водителями в Липецке и Ельце

Пять новых камер начали следить за водителями в Липецке и Ельце

В Липецкой области заработали пять новых комплексов автоматической фотовидеофиксации. Четыре камеры установили в Липецке, еще одну – на улице Коммунаров в Ельце.

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