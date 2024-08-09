Названы имена ликвидированных в Харьковской области генералов ВСУ

В результате ударов «Искандером» по командному пункту ВСУ в Харьковской области, возможно, были ликвидированы три замначальника генштаба ВСУ, среди которых — командующий группировкой войск «Харьков» Михаил Драпатый, сообщают СМИ.
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