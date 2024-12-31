Новогодние каникулы в Москве: бесплатные шоу и квесты в усадьбах Деда Мороза

Москвичи и гости столицы приглашаются в усадьбы Деда Мороза на новогодние каникулы. Праздничная программа в парках «Митино», Олимпийской деревни и Измайловском включает шоу, квесты и встречи с коллегами Деда Мороза из разных стран.