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Счастливая тюрьма для детей Пугачевой: стало известно, как проходит детство детей Примадонны

Счастливая тюрьма для детей Пугачевой: стало известно, как проходит детство детей Примадонны

Лапочка-дочка Филиппа Киркорова стала колючим подростком и режет правду-матку не в бровь, а в глаз. Так, Алла-Виктория, которой надоело, что ее постоянно сравнивают с детьми Пугачевой, в сердцах выдала семейную тайну Примадонны – Пугачева не смогла дать своим детям хорошее детство.

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