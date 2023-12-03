Марк Маркес сравнил Ducati с Honda после дебютных тестов

Марк Маркес сравнил Ducati с Honda после дебютных тестовСоцсетиШестикратный чемпион мира MotoGP Марк Маркес отметил основные отличия байка Ducati от Honda, который впервые опробовал на постсезонных тестах в Валенсии.
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