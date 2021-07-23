Дмитрий Баранник: Кроме «Спартака», других конкурентов «Зениту» не вижу

Ждать лм реальной борьбы за первое место в новом сезоне РПЛ? Кто будет главным конкурентом «Зенита»? Свое мнение на этот счет в интервью «Спорт уик-энду» высказал чемпион СССР в составе «Зенита» Дмитрий Баранник.