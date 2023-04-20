Вильфанд пообещал москвичам на выходных солнечную погоду без осадков

Суббота и воскресенье, 22 и 23 апреля, будут теплыми и солнечными. В воскресенье воздух прогреется до +19°C, а в следующий понедельник метеорологи ожидают температуру больше +20°C, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.