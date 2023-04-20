Журнал «Профиль»

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Вильфанд пообещал москвичам на выходных солнечную погоду без осадков

Вильфанд пообещал москвичам на выходных солнечную погоду без осадков

Суббота и воскресенье, 22 и 23 апреля, будут теплыми и солнечными. В воскресенье воздух прогреется до +19°C, а в следующий понедельник метеорологи ожидают температуру больше +20°C, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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