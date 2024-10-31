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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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"Звонил Хамзаев. Угрожал": Депутаты вернулись в 90-е из-за хиджабов?

"Звонил Хамзаев. Угрожал": Депутаты вернулись в 90-е из-за хиджабов?

© Shatokhina Natalia news.ru/Globallookpress Депутат Хамзаев допустил оскорбления в адрес властей Владимирской области.

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Комментарии
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Анатолий Зотов
Что же вы так строго к мусульманским мужикам. Может им нравятся потные женщины.
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1 час.
виктор матвеев
Депутатам пора бы делом заняться а не бабьими дрязгами.
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1 час.
igor kim
Бог существует, но религии написаны людьми. В следствие этого религии имеют недостатки и поэтому они никогда не приносили мира. Даже внутри каждой религии существуют различные течения, которые конфликтуют друг с другом. Раздувание и навязывание какой-либо религии смертельно опасно.
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1 час.

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