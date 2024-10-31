"Звонил Хамзаев. Угрожал": Депутаты вернулись в 90-е из-за хиджабов?

Что же вы так строго к мусульманским мужикам. Может им нравятся потные женщины.

Депутатам пора бы делом заняться а не бабьими дрязгами.

igor kim

Бог существует, но религии написаны людьми. В следствие этого религии имеют недостатки и поэтому они никогда не приносили мира. Даже внутри каждой религии существуют различные течения, которые конфликтуют друг с другом. Раздувание и навязывание какой-либо религии смертельно опасно.