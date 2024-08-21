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Физтех-лицей имени Капицы признали лучшей школой России

Физтех-лицей имени Капицы признали лучшей школой России

В общероссийском рейтинге школ впервые с 2017 года сменился лидер. Лучшим учреждением признали Физтех-лицей имени Капицы в Долгопрудном, который сместил СУНЦ МГУ на второе место, согласно данным агентства RAEX.

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