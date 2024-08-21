Физтех-лицей имени Капицы признали лучшей школой России

В общероссийском рейтинге школ впервые с 2017 года сменился лидер. Лучшим учреждением признали Физтех-лицей имени Капицы в Долгопрудном, который сместил СУНЦ МГУ на второе место, согласно данным агентства RAEX.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии