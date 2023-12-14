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Данилов назвал горячими дискуссии на заседаниях по ставке командования ВСУ

Данилов назвал горячими дискуссии на заседаниях по ставке командования ВСУ

Заседания ставки верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) проходят с горячими дискуссиями между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным.

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