Данилов назвал горячими дискуссии на заседаниях по ставке командования ВСУ

Заседания ставки верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) проходят с горячими дискуссиями между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным.
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