Клещи резко активизировались в Петербурге и Ленобласти. Названы опасные районы

Почти 1,5 тысячи человек пострадали от укусов клещей за неделю в Петербурге и Ленобласти.За минувшую неделю в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за медицинской помощью после укусов клещей обратились почти 1,5 тысячи человек.
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