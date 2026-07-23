Клещи резко активизировались в Петербурге и Ленобласти. Названы опасные районы

Почти 1,5 тысячи человек пострадали от укусов клещей за неделю в Петербурге и Ленобласти.За минувшую неделю в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за медицинской помощью после укусов клещей обратились почти 1,5 тысячи человек.