Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 552 подписчика

Клещи резко активизировались в Петербурге и Ленобласти. Названы опасные районы

Клещи резко активизировались в Петербурге и Ленобласти. Названы опасные районы

Почти 1,5 тысячи человек пострадали от укусов клещей за неделю в Петербурге и Ленобласти.За минувшую неделю в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за медицинской помощью после укусов клещей обратились почти 1,5 тысячи человек.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии