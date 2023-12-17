Сборная «Россия 25» вырвала победу у Белоруссии на домашнем Кубке

Успех в первом матче нашей команды, над собранной в экстренном порядке за несколько дней после отказа сборной Китая, коллективом «Звезды и ВХЛ» получился вполне убедительным по счету (5:2), чего нельзя сказать о самой игре.
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