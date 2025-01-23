Инфраструктура и технопарки: аналитики рассказали, как будет развиваться Подмосковье в 2025 году

В 2024 году в Московской области наблюдался рост промышленного производства и инвестиций, товарооборота и заработной платы работников – в целом это один из наиболее динамично развивающихся регионов России, считают опрошенные эксперты.
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