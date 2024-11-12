Лишнее дело. Врач назвал 7 причин не заболеть гриппом или ОРВИ

В преддверии эпидемического сезона поговорили о том почему не надо болеть и как защищаться от гриппа с руководителем центра эпидемически значимых инфекций, врачом-инфекционистом НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Александром Дмитриевым.