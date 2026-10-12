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Пугачева в мини-шортах разделила поклонников: одни восхищаются, другие спорят о пластике

Пугачева в мини-шортах разделила поклонников: одни восхищаются, другие спорят о пластике

77-летняя Алла Пугачева появилась на прогулке в черных мини-шортах. Еще несколько недель назад она сама рассказала, что почти четыре месяца была обездвижена — из-за перелома ноги и шейки бедра.

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