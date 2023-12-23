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Балерину Волочкову не пригласили на «голую» вечеринку к Ивлеевой

Балерину Волочкову не пригласили на «голую» вечеринку к Ивлеевой

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что ничего не знала про откровенную вечеринку блогеру Насти Ивлеевой.

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Комментарии
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Evgenija Palette
И слава Богу, что не пригласили.  Это невольно &quot;реабилитирует&quot; ее..., появилась некоторая дистанция между ней и этими гнидами.  КТО ТАКАЯ ИВЛЕЕВА?...При всей ее оборотистости и смекалистости, это есть глубоко провинциальная, деревенская девка, которая, выбравшись в столицу и желая приобщиться ко всем ее порокам, думая, что это и есть - высший класс, нет- нет да и возьмет не той стороной ложку в рот... Прекрасной ее характеристикой может служить ее, так называемый муж... Ибо - СКАЖИ МНЕ, С КЕМ ТЫ СПИШЬ, Я СКАЖУ, КТО ТЫ...
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