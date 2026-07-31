Экс-глава Русского дома в Дамаске: через 5-10 лет в Сирии будет другое общество

В Сирии после свержения президента Башара Асада начали переписывать учебные программы, рассказал RTVI экс-глава Русского дома в Дамаске Николай СуховВ Сирии после свержения президента Башара Асада начали переписывать учебные программы, рассказал RTVI экс-глава Русского дома в Дамаске Николай Сухов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии