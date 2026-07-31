Телеканал RTVI
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Телеканал RTVI

435 подписчиков

Экс-глава Русского дома в Дамаске: через 5-10 лет в Сирии будет другое общество

Экс-глава Русского дома в Дамаске: через 5-10 лет в Сирии будет другое общество

В Сирии после свержения президента Башара Асада начали переписывать учебные программы, рассказал RTVI экс-глава Русского дома в Дамаске Николай СуховВ Сирии после свержения президента Башара Асада начали переписывать учебные программы, рассказал RTVI экс-глава Русского дома в Дамаске Николай Сухов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии