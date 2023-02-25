Масленица в «Теремке»

В ресторанах русской кухни «Теремок» знают толк в блинах. Они здесь всегда румяные и аппетитные, с пылу с жару, приготовлены на натуральных сливках, со сметаной и с самыми разными начинками — рубленым мясом, куриной грудкой, сёмгой, красной икрой.