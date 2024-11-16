Грозный ответ HIMARS из КНДР: новые РСЗО стали высокоточными

Военная промышленность КНДР создала реактивную систему залпового огня, известную как M-1991 или 240-мм РСЗО образца 1990 года, которая в самых совершенных модификациях является одной из мощнейших в своем классе.
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