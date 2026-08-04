Мигранты-опекуны получили срок за издевательства над русскими сиротами

Юрий Белов

Мигры - ЭТО ОККУПАНТЫ ! Что делают с ОККУПАНТАМИ ?! Правильно - ИЗГОНЯЮТ ! Гнать их ВСЕХ понаехавших минимум за 25 лет с изъятием купленных паспортов/гражданств ! А вместе с ними - и продавших им документы и Родину предателей !