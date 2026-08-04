Русский компас Фото: из открытых источников. Но многие — в ужасе от приговора. ЕВА ГРОМОВА 13-летную Аню и её 8-летнего брата Сережу взяла под опеку семья мигрантов.
Мигранты-опекуны получили срок за издевательства над русскими сиротами
Комментарии
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Юрий Белов
Мигры - ЭТО ОККУПАНТЫ ! Что делают с ОККУПАНТАМИ ?! Правильно - ИЗГОНЯЮТ ! Гнать их ВСЕХ понаехавших минимум за 25 лет с изъятием купленных паспортов/гражданств ! А вместе с ними - и продавших им документы и Родину предателей !
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1 м.
Бобкина Татьяна
Опека работает только когда есть возможность изъять детей у нормальных семей что бы вымогать деньги.
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1 м.
Александр Рожков
Эту опеку всю поголовно отдать на попечительство к мигрантам!!!
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1 м.
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