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Сколько получат пострадавшие и семьи погибших после удара по пляжу в Архипо-Осиповке

Сколько получат пострадавшие и семьи погибших после удара по пляжу в Архипо-Осиповке

ГЕЛЕНДЖИК, 5 августа, ФедералПресс. Мэр города-курорта Алексей Богодистов рассказал о выплатах, которые положены пострадавшим и родственникам погибших после удара украинского беспилотника по пляжу в Архипо-Осиповке.

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