В Крыму раскритиковали позицию ЕС по взрыву газопровода на полуострове

Россия обойдется без нотаций и советов Европейского союза по вопросам Крыма. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя возмущения представителей ЕС из-за задержания лиц, причастных к взрыву газопровода под Симферополем.