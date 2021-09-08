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В Крыму раскритиковали позицию ЕС по взрыву газопровода на полуострове

В Крыму раскритиковали позицию ЕС по взрыву газопровода на полуострове

Россия обойдется без нотаций и советов Европейского союза по вопросам Крыма. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя возмущения представителей ЕС из-за задержания лиц, причастных к взрыву газопровода под Симферополем.

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