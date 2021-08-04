Прививки не обсуждаются: ревакцинацию вооруженных сил начнут с ПВО

Одними из первых в вооруженных силах ревакцинацию пройдут защитники воздушного пространства. На повторные прививки в приоритетном порядке направляют военнослужащих, чья деятельность непосредственно связана с контролем над обстановкой в небе.
Одними из первых в вооруженных силах ревакцинацию пройдут защитники воздушного пространства. На повторные прививки в приоритетном порядке направляют военнослужащих, чья деятельность непосредственно связана с контролем над обстановкой в небе.
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