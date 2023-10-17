По украинским лекалам: теперь и канцлер ФРГ подтвердил, что прилетит в Израиль для поддержки

Израильско-палестинский конфликт все больше начинает напоминать украинский. И речь здесь не об ожесточенных боевых действиях с применением ракетного вооружения, а о реакции коллективного Запада на происходящее.
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