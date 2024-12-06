Академик РАН Драпкина назвала симптомы возможной раковой опухоли

Академик РАН Оксана Драпкина перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии рака. Необъяснимая потеря веса, усталость, кашель и охриплость голоса могут быть признаком злокачественной опухоли, если не связаны с простудой.
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