Президент, преклонив колено, возложил к основанию памятника букет красных роз. В день 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады президент Владимир Путин возложил цветы к «Рубежному камню» на «Невском пятачке».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии