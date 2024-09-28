"НИ СОВЕСТИ, НИ ЧЕСТИ": НОВЫМ ЗАКОНОМ ВЛАСТЬ ПЫТАЕТСЯ ЗАКРЫТЬ РТЫ ДОВЕДЁННЫМ ДО ОТЧАЯНИЯ

Да, уж! Похоже Белоусову, назвавшего Думу Госдурой, светило бы годика, этак, два за оскорбление всего коллектива.

А

Александр24

Да, согласен, малость подзабыл, но суть от этого не меняется. Эту фразу можно спокойно приписать множеству людей - правда она и есть правда.