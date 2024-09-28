БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 333 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр24
    Да, согласен, малость подзабыл, но суть от этого не меняется. Эту фразу можно спокойно приписать множеству людей - пр..."НИ СОВЕСТИ, НИ Ч...
  • Владимир Тамбасов
    Мигранты показывают нам жопу, а Путин ее целует и не только ее но и коран!ЭТО УЖЕ НЕ ХАМСТВ...
  • Alex Zim
    Конечно в курсе, и про шаха-астронома знаем, и про Саади-Хафизе-Хайяме знаем, Самарканд знаем,  про Хорезм знаем, и п...ЭТО УЖЕ НЕ ХАМСТВ...

"НИ СОВЕСТИ, НИ ЧЕСТИ": НОВЫМ ЗАКОНОМ ВЛАСТЬ ПЫТАЕТСЯ ЗАКРЫТЬ РТЫ ДОВЕДЁННЫМ ДО ОТЧАЯНИЯ

"НИ СОВЕСТИ, НИ ЧЕСТИ": НОВЫМ ЗАКОНОМ ВЛАСТЬ ПЫТАЕТСЯ ЗАКРЫТЬ РТЫ ДОВЕДЁННЫМ ДО ОТЧАЯНИЯ

ОЛЬГА АНТОНОВА Уголовное наказание за публичное оскорбление представителя власти в интернете или СМИ может составить до двух лет лишения свободы, грозит штрафом до 1 млн рублей и исправительными работами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А
Александр24
Да, уж! Похоже Белоусову, назвавшего Думу Госдурой, светило бы годика, этак, два за оскорбление всего коллектива.
Ответить
14 час.
Галина Черныш
Не Белоусов а Бастрыкин назвал нвзвал Госдуму Госдурой.
Ответить
9 час.
А
Александр24
Да, согласен, малость подзабыл, но суть от этого не меняется. Эту фразу можно спокойно приписать множеству людей - правда она и есть правда.
Ответить
9 мин.

Картина дня

наверх