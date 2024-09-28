"НИ СОВЕСТИ, НИ ЧЕСТИ": НОВЫМ ЗАКОНОМ ВЛАСТЬ ПЫТАЕТСЯ ЗАКРЫТЬ РТЫ ДОВЕДЁННЫМ ДО ОТЧАЯНИЯ

ОЛЬГА АНТОНОВА Уголовное наказание за публичное оскорбление представителя власти в интернете или СМИ может составить до двух лет лишения свободы, грозит штрафом до 1 млн рублей и исправительными работами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии