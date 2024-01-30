В Сиднее произошло неожиданное, тупорылая акула напала на человека в первый раз с 2009 года

В Австралии на 29-летнюю девушку неожиданно напала прямо в Сиднейской гавани тупорылая акула, которые отличаются покладистым характером и обычно не рассматривает людей как добычу, сообщает телеканал 9News.
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